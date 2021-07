Loredana Bertè, "malesseri fisici": costretta all'intervento chirurgico. Stop al tour e giallo sulle sue condizioni: ore di angoscia

17 luglio 2021 a

Per il persistere di alcuni non meglio definiti "malesseri fisici" Loredana Bertè dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. La cantante avrebbe dovuto dare il via al tour estivo "Figlia di..." il prossimo 23 luglio da Cervignano del Friuli, in provincia di Udine ma a causa dell'operazione la data è stata rinviata al 13 agosto. La Bertè infatti dopo l'operazione dovrà restare diversi giorni a riposo assoluto.

"State tranquilli, non è nulla di grave: Loredana tornerà più in forma di prima per riprendere tutto il tour a partire, si spera, subito dalla seconda tappa in calendario", si legge sul suo account Twitter.

I biglietti per i concerti già acquistati saranno validi per la nuova data, chi è impossibilitato ad assistere al concerto potrà chiedere il rimborso del biglietto presso il circuito di vendita dove è stato acquistato in prevendita a partire da lunedì 19 e fino a venerdì 23 luglio, comunicano dall'account ufficiale della cantante.

Confermato al momento il concerto in programma il 30 luglio a Cosenza. La speranza di chi lavora con lei è che la cantante si riprenda già per quella data, riporta Rockol, "Loredana tornerà più in forma di prima per riprendere tutto il tour a partire, si spera, subito dalla seconda tappa in calendario".

Siamo spiacenti di dovervi comunicare che Loredana, a causa del persistere di alcuni malesseri fisici dovrà sottoporsi ad un intevento chirugico e restare diversi giorni a riposo assoluto. pic.twitter.com/TJEpTisguM — Loredana Bertè (@LoredanaBerte) July 16, 2021

