Angela Mandato, dopo Miss Italia un clamoroso colpo di scena: ecco cosa fa oggi

Dalle passerelle all'imprenditoria agricola. Angela Mandato, finalista di Miss Italia, è tornata in Calabria per riprendere con il fratello Salvatore e il cugino una tradizione di famiglia: coltivare cedri e fichi nell'azienda "Officine dei Cedri". La Mandato si è dunque lasciata alle spalle dal 2008 (anno in cui finì in finale al noto concorso di bellezza) l'Alta moda.

"Ho capito che quella non era la vita che volevo – aveva raccontato a Repubblica-. I miei nonni e i miei bisnonni coltivavano questo frutto. Per i miei prodotti uso le loro ricette e sono apprezzati ovunque". E ancora: "Ne sono molto fiera perché i rabbini non la rilasciano a tutti". Dal suo laboratorio nascono prodotti di nicchia che sono diventati il passepartout per entrare nei mercati esteri. Tra questi i "panicelli" di uva passa, il fagottino di foglie di cedro con all'interno uvetta e bucce di cedro fresco. O la mostarda di fichi.

Nonostante la soddisfazione, la Mandato non nasconde un po' di rammarico. In particolare per il fatto che a coltivare il cedro siano sempre meno agricoltori. A spiegare il motivo è proprio la Mandato: "È un lavoro molto faticoso e da qui tanti giovani emigrano – aveva concluso – invece dobbiamo cercare di farli tornare. Io sono rientrata e ora sono davvero felice".

