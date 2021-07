Omaggio a Dante Alighieri dell'Astra Roma Ballet di Diana Ferrara

21 luglio 2021 a

In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, l’Astra Roma Ballet di Diana Ferrara lo celebra con “Dante, sommo Poeta”, spettacolo che debutta il 30 luglio 2021 alle ore 21 al Teatro Anfitrione di Roma e in replica il 31 luglio (ore 21) e il 1 Agosto 2021 (ore 17.30). La storica Compagnia fondata e diretta da oltre trentacinque anni dall’étoile Diana Ferrara, ha scelto di omaggiare l’autore della Divina Commedia con una creazione coreografica che è un viaggio in danza attraverso la bellezza dei poetici sonetti giovanili e delle sue adorate figure femminili.

Per celebrare l’attualità e la forza del poema, lo spettacolo analizza la figura di Dante dimostrando la sua attualità, con una narrazione contemporanea che non rinuncia alla profondità storica e critica. Ecco quindi gli incontri con i personaggi “grandiosi”, anche per la severità e la lotta nel condannare gli usurai, i ladri e tutti coloro che agivano per il solo proprio interesse.

Questo progetto artistico è stato affidata a Giada Primiano, Kevin Arduini e Fausto Paparozzi, tre giovani ballerini solisti e coreografi dell’Astra Roma Ballet. In scena vedremo sette danzatori insieme a loro l’interprete della voce recitante l'attore Graziano Sirci, le musiche composte appositamente per questo spettacolo da Marco Schiavoni, mentre i bozzetti dei costumi sono di Manuel Carbone realizzati dalla Sartoria Bolero di Roma. Dopo il debutto romano lo spettacolo sarà in scena in tutta Italia (Veneto, Toscana, Lazio, Calabria, Sicilia e Sardegna) nei principali festival e rassegne di danza tra agosto e dicembre 2021.

