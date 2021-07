Stefano De Martino, "perché dopo Amici ho detto basta". Scomoda verità e dolorosa ammissione

Francesco Fredella 22 luglio 2021 a

Il passato di Stefano De Martino lo conoscono tutti: ballerino di grande talento, scoperto da Maria De Filippi ad Amici. Ed è lì che inizia la sua seconda vita televisiva. Prima l'amore con Belen Rodriguez, quindi il matrimonio. Poi la separazione. Ma Stefano De Martino continua la scalata: lascia la danza e si laurea conduttore. Un'altra vita in Rai ed un ritorno ad Amici nel serale (in giuria). Oggi, intervistato da Vanity Fair, racconta perché ha deciso di lasciare la danza. “Come ballerino non ero straordinario e non avevo la grazia di una etoile. Avevo la professionalità e tenevo tra le dita il mestiere, ma siamo onesti e diciamo la verità: se avessi smesso all’improvviso non se ne sarebbe accorto nessuno", dice.

“Nel mio percorso c’è stato sacrificio, desiderio di arrivare a ogni costo e una fame di riuscita che rappresentava un riscatto sociale. Una cosa mi è chiara: il punto non è arrivare a un obiettivo, ma come ci si arriva. Venivo da una estrazione teatrale e mi sono ritrovato in tv dovendo scardinare, io per primo, un pregiudizio che come tutti i pregiudizi è superficiale e sciocco”.

L'ex marito di Belen Rodriguez poi parla di Maria De Filippi. E rimarca: "Ha il suo segreto e ho imparato anche io da lei. Lei è una persona che quando lavora sacrifica ogni altro aspetto della propria vita. Perfezionista fino alla maniacalità, ma sempre estremamente vera e naturale che risponda al telefono, beva un caffè o conduca. Fatica, ma vive senza fatica perché affronta il suo mestiere con divertimento e passione. È il suo segreto, gliel’ho rubato e ambisco a fare la stessa cosa”.

