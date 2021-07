Pier Silvio Berlusconi "ha deciso". Obiettivo: distruggere "gli sfolla-gente" Concita De Gregorio e David Parenzo, chi gli schiera contro Mediaset

24 luglio 2021 a

a

a

"Affondare Concita De Gregorio e David Parenzo". A quanto pare, Pier Silvio Berlusconi si è deciso a lanciare la sfida di agosto a In Onda Estate su La7, e Mediaset sta per varare un palinsesto all-news per tenere aggiornati i telespettatori anche in prima serata. Nicola Porro, Mario Giordano e Paolo Del Debbio sono andati in vacanza? Nessun problema, ci pensa Veronica Gentili. Già lanciatissima con la versione estiva di Stasera Italia, una volta raccolta la fiaccola da Barbara Palombelli, la bella conduttrice non si ferma. "Pare sia tanto ben voluta, al punto che l'editore la vorrebbe sempre in onda", sussurra malizioso Aldo Magro nella sua rubrica "Segretissimo" sul Tempo, riportando voci circolanti al Palatino.

"Avrebbero dovuto farlo". Porro scatenato: strigliata a Meloni e Salvini, il peggiore degli errori | Guarda





"O tutto o niente, in casa Mediaset, funziona così ultimamente - spiega Magro -. L'editore in ansia causa Covid e vuole una informazione costante sul virus? Vuole i numeri, i dati, i vaccinati in evidenza? I manager si adoperano e senza batter ciglio si attivano". E così, nel giro di 48 ore, ecco il nuovo programma della Gentili che sostituirà Quarta repubblica di Porro al lunedì sera: Controcorrente, in diretta concorrenza proprio con Concita e Parenzo su La7.

"In un paese civile del primo mondo non esiste". Bassetti sbotta davanti allo scontro Zingaretti-Salvini | Video

La Gentili, chiosa ancora Magro, "si è guadagnata la tanto sospirata prima serata" e "il confronto col duo Parenzo-DeGregorio su La7 è tutto a vantaggio di Mediaset. La manifesta faziosità della coppia sinistra è paragonabile in termini di ascolto, ad uno sfolla-gente". Largo, dunque, al talk "tra immunologi, professori divenuti star televisive e commentatori tivù improvvisati professori. Se c'è il litigio poi, ancora meglio. A giovarne sarà l'ascolto. L'informazione si sa, è talvolta solo una appendice dello share". Che da settimane sta sorridendo a Veronica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.