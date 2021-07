Albano Carrisi fatto fuori a The Voice Senior, lo sfogo brutale: "Non so quale sia". Attacco frontale ad Antonella Clerici e Rai1

25 luglio 2021 a

Fatti fuori da The Voice Senior, nonostante il successo (anche personale) della prima edizione. Albano Carrisi e la figlia Jasmine non torneranno come giudici del talent musicale di Rai1 condotto da Antonella Clerici. E il crooner di Cellino San Marco, vera e propria icona della musica leggera italiana degli ultimi 50 anni, non l'ha presa affatto bene. L'esclusione della coppia dal cast, infatti, è stata presa come un fulmine a ciel sereno non solo dai telespettatori e dai fan, ma pure dai diretti interessati.

Tre dei 4 giudici sono stati confermati: torneranno Clementino. Loredana Bertè e Gigi D'Alessio. La novità è Orietta Berti, che sostituirà i Carrisi. Segno, apparentemente, che qualcuno (gli autori? La Clerici? Viale Mazzini?) aveva qualche problema solo con papà e figlia. Nulla contro la Berti, altra gloria nazionale peraltro lanciatissima dopo il Festival di Sanremo e la hit estiva Mille, con Fedez e Achille Lauro. Ma Al Bano, intervistato dal settimanale Nuovo Tv, si toglie qualche sassolino dalle scarpe: "Non me l’aspettavo, ma va bene così. Ci sarà una buona ragione, ma non so quale sia. Avrei voluto ripetere l’esperienza, ma se la direzione ha deciso così io non posso dire nulla".

D'altronde, a 78 anni gli impegni professionali, nuove sfide e progetti non mancano di certo a Carrisi. Resta invece il dolore per la figlia: "Jasmine è dispiaciuta. Le sarebbe piaciuto tornare nel programma. Per lei questo è stato una sorta di debutto televisivo. Ma Jasmine è giovane e piena di energia e di interessi"

