Veronica Gentili, Dagospia tira fuori il video a inizio carriera: "Doti non eccellenti", grosso imbarazzo

Che Veronica Gentili da astro nascente sia ormai una colonna di Rete 4 è appurato. La conduttrice di Stasera Italia estate è lanciatissima, ma Dagospia "scava" nel suo passato da donna dello spettacolo. Nella sua sempre pepatissima rubrica A lume di Candela, Giuseppe Candela ricorda come la bella Veronica prima ancora di diventare giornalista avesse tentato la scalata come attrice in tv. Carriera che l'ha portata anche a qualche ruolo in fiction non proprio di secondo piano, come Don Matteo.

"A Cologno Monzese tutti parlano e prevedono l'ascesa di Veronica Gentili, la Diletta Leotta dei talk show - scrive Candela -. Nel suo passato, com'è noto, una breve carriera da attrice, breve forse per le doti non eccellenti. Abbiamo ripescato parte del suo debutto in Don Matteo 5, dove appariva nell'episodio dal titolo Legittima difesa. Era il 2006, come se la cavava? A voi il giudizio". Risposta: maluccio, nonostante accanto a lei non avesse un drago della recitazione come Flavio Insinna, decisamente più a suo agio come conduttore. Proprio come la Gentili, peraltro.





Guarda il video di Veronica Gentili in Don Matteo 5



Qualche giorno fa sul Corriere della Sera il temutissimo Aldo Grasso azzardava una ipotesi sul successo della Gentili a Mediaset: "Piace perché annuisce, dice 'ora devo chiudere', ha imparato bene i tempi delle interruzioni pubblicitarie, sa dirigere il traffico delle opinioni. Dicono che una coloritura rosa tendenza rosso allarghi il cast dei retequattristi". Gli ascolti, in ogni caso, non mentono: la concorrena di La7, In Onda con David Parenzo e Concita De Gregorio, viene quasi sempre surclassata.

