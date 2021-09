06 settembre 2021 a

a

a

Il cervello femminile è disegnato per processi decisionali rapidi e intuitivi, "forse perché le donne sono più portate ad ascoltare le proprie emozioni. Per questo dobbiamo fidarci di quello che suggerisce il nostro corpo. Penso che le cose stiano proprio così e che in questo le donne siano assolutamente uniche". La video-rubrica di Maurizio Costanzo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.