Fedez da Fazio a Che tempo che fa. La querela della Rai? Cinque mesi dopo, ora si spiega tutto

Capitolo chiuso con Fedez. La Rai, secondo quanto riporta l'Adnkronos, ha deciso di non procedere nei confronti del rapper in relazione ai fatti del Concertone del Primo Maggio e all'accusa di censura. Secondo quanto riferiscono fonti qualificate la decisione, presa dai precedenti vertici, non ha avuto seguito per mancanza di alcuni requisiti. Questo spiegherebbe facilmente la scelta di Fabio Fazio di invitare il cantante a Che tempo che fa su Rai 3 domenica prossima 3 ottobre per la prima puntata del programma.

La Rai aveva deciso di querelare per diffamazione Fedez per "l'illecita diffusione" dell'audio della telefonata con i vertici di Rai 3 e per diffamazione aggravata "della società e di una sua dipendente". "La Rai ha conferito mandato ai propri legali di procedere in sede penale nei confronti di Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez", aveva annunciato Massimiliano Capitanio, deputato della Lega e capogruppo in vigilanza Rai.

Le polemiche erano nate dopo le accuse di Fedez alla Rai per il tentativo di censura, da parte dell'azienda al suo discorso. Il rapper dal palco del Concertone aveva attaccato la Lega in difesa del ddl Zan e aveva denunciato il tentativo dell'azienda di fargli cambiare il discorso per evitare polemiche. Un'accusa che Fedez aveva supportato diffondendo l'audio di una telefonata registrata a poche ore dalla sua esibizione, con i vertici di Rai 3.

