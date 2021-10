Cecilia Rodriguez senza freni: "Ignazio Moser? Ecco cosa mi piace di lui..."

Francesco Fredella 12 ottobre 2021 a

a

a

Torna "Ex on the beach", il programma che va in onda su Mtv e che vedrà al timone ancora una volta Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Ora, in una lunga intervista su Tv Sorrisi e Canzoni, i due fidanzati parlano del rapporto con gli ex (la loro storia d'amore è sbocciata nella casa del Gf vip qualche anno fa, dove erano entrambi concorrenti). “Non ho un buon rapporto con le mie ex, le ho sempre lasciate io. Anche per questo non sarei contento di vederle arrivare, come avviene in questo reality”, dice Moser. Poi parla Cecilia: “Quando chiudo una storia non torno indietro. All’inizio ci ho pure provato, ma è impossibile: da una parte o dall’altra c’è qualcuno che non capisce i confini. Non sono rancorosa, ma non riesco a fare amicizia con gli ex”.

Adesso, Ignazio e Cecilia sono uniti più che mai. Anche se i momenti difficili non sono mancati: nel 2020 si parlò di una profonda crisi che investì i due innamorati. Oggi, invece, vivono all'insegna della serenità. Cecilia dice, nell'intervista a Tv sorrisi e canzoni, che Ignazio non è il classico uomo che si piange addosso: tutt'altro. A quanto pare ha un grande temperamento ed è sempre pronto a trovare la soluzione giusta a tutti i problemi. “Piccolo sogno è fare Pechino Express con mio papà, un super sportivo”, dice Moser che è arrivato sul piccolo schermo grazie al GF vip che gli ha regalato tanta popolarità. Potrebbe accedere, però, che i Moser vengano arruolati nella prossima edizione di Pechino Express. Per Ignazio sarebbe il terzo reality, dopo il Gf vip e L'Isola dei famosi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.