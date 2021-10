Variante Delta plus, Gerry Scotti in lacrime: "Ho visto la gravità della situazione"

22 ottobre 2021 a

Difficilmente Gerry Scotti potrà dimenticare il dramma vissuto a inizio pandemia, quando per colpa del coronavirus è finito in ospedale. Durante A casa mia condotto su Instagram da Roberta Termali, il giudice di Tu sì que vales ha confessato: "Ho visto in faccia la gravità della situazione, non dico la morte perché esagererei". Un ricordo indelebile, visto che il Covid ancora non accenna a sparire. Anzi, con la variante Delta plus arrivata anche in Italia, rischia di fare nuovi e gravi danni.

"Non ho avuto un anno facilissimo - ha proseguito il conduttore di Mediaset, la malattia dell’anno l’ho presa brutta. Sono stato in ospedale". Per questo adesso ha imparato - per sua stessa ammissione - a lamentarsi un po' meno. Anche se capitano a tutti le giornate "no": "Poi c'è sempre una ragione che uno torna a casa stufo, ognuno ha le sue". Ma nulla può essere grave quanto rischiare la propria vita.

Chiusa la parentesi Covid, la Termali ha chiesto quanti anni di carriera vanta alle spalle. Tanti, tantissimi: "Io metto l’anno zero quando ho smesso di fare il pubblicitario, era l’82, l’anno prossimo con il 22 siamo a quarant’anni di attività e non è poco per uno che ne ha 65. Ogni tanto mi fermo anche io a guardare indietro e dico ma quanti anni sono passati!".

