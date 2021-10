Paul Walker morto, la figlia Meadow all'altare con Vin Diesel: Hollywood e America sconvolte

23 ottobre 2021 a

La morte di Paul Walker, avvenuta nel 2013 a causa di un incidente con l’auto, ha segnato profondamente la sua famiglia e anche i suoi più cari amici. A partire da Vin Diesel, con il quale per anni Walker aveva condiviso il set di Fast & Furious. Non sorprende quindi che nel giorno più importante nella vita della figlia di Paul, quest’ultima abbia chiesto proprio a Vin Diesel di accompagnarla all’altare.

L’attore è sempre rimasto molto vicino e legato alla famiglia di Walker: la figlia Meadow aveva solo 15 anni quando Paul perse tragicamente la vita. Oggi ne ha 22 e fa la modella: ha sposato l’attore Louis Thornton-Allan nella Repubblica Dominicana. La rivista Vogue ha avuto le foto e i video in esclusiva, dalle quali emerge un piccolo raduno sul lungomare al tramonto: la cerimonia è quindi stata molto intima e riservata, come desiderato dalla coppia fin dal principio.

Inoltre la pandemia ha reso tutto più complicato: “La famiglia di Louis non ha potuto partecipare - ha dichiarato Meadow a Vogue - anche molti amici stretti che consideriamo familiari non hanno potuto partecipare a causa delle restrizioni di viaggio. Non avremmo potuto immaginare un matrimonio più ristretto e personale, perfetto proprio. È stata una celebrazione molto intima”.

