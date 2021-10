Sandra Milo, il suo dramma segreto: "Ho ucciso mia madre". La notte del dolore più atroce

24 ottobre 2021 a

Tutto il dolore di Sandra Milo, senza fine. Intervistata dal settimanale DiPiù, l'attrice oggi 88enne ha ricordato il dramma della madre morta dopo lunghissime sofferenze. A porre fine l'agonia, l'eutanasia "non ufficiale" ha cui ha contribuito con un gesto di pietà estrema proprio la figlia, dandole delle pasticche. "Mi ha supplicato di farlo. Ancora oggi mi porto il peso del mio gesto", ha dichiarato commossa.

Eravamo all'inizio degli anni Sessanta, e all'epoca il tema a livello pubblico non si poneva. La Milo era impegnata sul set di Otto e mezzo, capolavoro eterno di Federico Fellini. Aveva 29 anni ed era incinta della sua prima figlia Debora Ergas (oggi popolare inviata della Vita in diretta). "Mia mamma soffriva tantissimo - ricorda la Milo - e i farmaci non la aiutavano. Mi diceva: 'Non ce la faccio più, ti prego aiutami, fammi morire’". Parole strazianti che ancora oggi, quasi sessant'anni dopo, riecheggiano nella mente e nel cuore dell'attrice.

"Solo grazie all’immenso amore che provavo per lei ho superato le mie paure in quella notte che rimane scolpita nella mia anima. Le ho dato molte pasticche di un potente sonnifero. Quando se ne è andata ho pianto tanto", è il suo racconto straziante. "Quando la speranza si perde per colpa di una malattia incurabile, la vita diventa solo sofferenza, Dio perdona anche questo". Quando dopo molti anni ha raccontato tutto, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo, senza ulteriori conseguenze.

