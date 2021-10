Alec Baldwin e la sparatoria, "comportamenti sessuali inadeguati". Una rivelazione pesantissima

25 ottobre 2021 a

a

a

Si chiama Dave Halls ed è l'ultima figura chiave nel dramma che ha sconvolto Hollywood. Assistente alla regia di Joel Souza sul set di Rust, secondo la Cnn è identificato nei documenti della polizia come colui che ha consegnato ad Alec Baldiwn la pistola da cui sono partiti due colpi: il primo ha ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins, il primo ha ferito lo stesso Souza.

Baldwin, sapete di chi è figlia l'addetta alle armi che gli ha consegnato la pistola? La notizia sconvolgente





Sotto accusa ora sono finite le misure di sicurezza praticamente assenti sul set di un film girato con budget ridotto, 5 milioni di dollari, e con una troupe non iscritta al sindacato e trovata sul posto, a Santa Fe, dopo l'addio per protesta di quella precedentemente assoldata. Sul conto di Halls, scrive sempre la Cnn, risultano vecchie accuse risalenti al 2019, durante la lavorazione di altri film, per il mancato rispetto dei protocolli di sicurezza sulle armi, degli effetti pirotecnici e, ciliegina sulla torta, anche per il suo comportamento sessuale inappropriato.

"Quella macabra coincidenza". Alec Baldwin, una scena agghiacciante: nel film...





Resta poi il giallo sull'arma che doveva essere a salve ma che era stata caricata invece con proiettili veri. Fermo restando il ruolo dell'armiere Hannah Gutierrez Reed, figlia d'arte debuttante, nelle ultime ore i media americani rilanciano la pista del gioco finito in tragedia. Poche ore prima della sparatoria fatale, infatti, secondo il sito TMZ alcuni componenti della troupe di Rust per gioco avrebbero sparato fuori dal set utilizzando proiettili reali. Due di questi sarebbero poi rimasti nella pistola di scena..

"Violata la regola numero 1". Baldwin rovinato dal colpo di pistola mortale: incriminato?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.