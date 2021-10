Paola Ferrari sconvolta, "chi era davvero Rossano Rubicondi": ciò che pochi sanno

31 ottobre 2021 a

a

a

Una morte che fa male, quella di Rossano Rubicondi, scomparso a 49 anni per un melanoma che si è rivelato fatale. Addio all'ex di Ivana Trump, sceneggiatore e personaggio televisivo molto amato. A dare la notizia della sua scomparsa è stata Simona Ventura, su Twitter: "Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio Rip". Rubicondi, si è appreso, era malato da un anno.

"Quel cerotto sulla mano". Morte Rossano Rubicondi, il dettaglio straziante: ora si capisce tutto

E al cordoglio si è unita anche Paola Ferrari, la signora del pallone in Rai, particolarmente toccata dalla scomparsa dello showman. Su Instagram, infatti, Paola Ferrari ha dedicato a Rubicondi tre toccanti post. "Addio amico mio", dice nel primo. Nel secondo una riflessione un poco più intima: "Bello come il sole, buono come il pane. Tutti vedevano il playboy, pochi la tua anima bella". Infine, il terzo: "Tornerai al tuo mare. Tornerai alla tua spiaggia, dolce bellissimo amico", conclude Paola Ferrari.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.