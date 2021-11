Fedez si fa urinare addosso in un video: immagini terrificanti. L'affondo: "Il rapper crede di essere Gesù Cristo"

03 novembre 2021 a

Immagini forti e volutamente "disturbanti" quelle del nuovo singolo di Fedez, "Morire morire". Nel video si vede il rapper che si fa picchiare per strada, mettere la camicia di forza, accoltellare, sparare e urinare addosso da un sindaco con fascia tricolore. Questo il sunto della videoclip con cui anticipa l'uscita del suo nuovo album "Disumani", in cui mostra due statue, una bianca e una nera in cui tenta di baciarsi ma si respinge da solo.

Il significato pare essere chiaro: il marito di Chiara Ferragni mette a nudo (con tanto di morale) i difetti della società contemporanea, tanto che a Dagospia sorge un dubbio. "Ma Fedez si sente Gesù Cristo?". Se il rapper si senta o meno Gesù questo non è dato sapersi. Più certa invece la sua propensione all'immolarsi paladino. Difficile dimenticare i suoi attacchi al centrodestra sul ddl Zan.

L'ultimo quello sul via libera alla tagliola per cui il Senato si è espresso a favore, affossando di fatto il disegno di legge contro l'omotransfobia. "Il ddl Zan è stato affossato, l’Italia continuerà ad essere uno degli ultimi paesi europei senza una legge contro l’omotransfobia - ha esordito sparando a zero su Lega e Fratelli d'Italia -. Complimenti a voi tutti".

