Rossano Rubicondi, le immagini dei funerali: com'era ridotta Ivana Trump, un video straziante

09 novembre 2021 a

a

a

E alla fine è arrivato il momento dell'addio a Rossano Rubicondi, il momento dei funerali, che si sono svolti a New York, dove viveva e organizzati da Ivana Trump, molti giorni dopo il decesso dello showman, avvenuto lo scorso 29 ottobre.

"Non solo 27 operazioni". L'ultimo messaggio di Rubicondi all'amico e la verità sulla terribile malattia

In questi giorni hanno continuato a inseguirsi illazioni sulla sua morte, voci che ancora non si sono spente. Ma tant'è, ora è il momento del silenzio, del cordoglio, dell'ultimo saluto. Le immagini, strazianti, delle esequie sono state trasmesse da Pomeriggio 5, il programma di Barbara D'Urso in onda su Canale 5. Tra i presenti, ovviamente Ivana Trump, l'ex moglie straziata, sconvolta, visibilmente provata. Dunque anche Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000 legato da una lunga e profonda amicizia a Rubicondi.

Impressionanti, come detto, le immagini di Ivana Trump: in prima fila e distrutta dal dolore, per reggersi in piedi aveva bisogno di essere sorretta dalle braccia del figlio. Per l'occasione, Ivana Trump ha portato 500 rose rosse in onore di Rossano Rubicondi. La scorsa estate erano circolate indiscrezioni su un loro possibile e nuovo matrimonio, idea che avevano accarezzato anche nel 2019, quando ne parlarono a Domenica Live, sempre di Barbara D'Urso. Un amore eterno, il loro. Un dolore infinito, per Ivana Trump.

"Gli dissi che era un buffone". Il papà di Rubicondi e il pessimo rapporto con Rossano: "Mi doveva dei soldi"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.