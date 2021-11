Nek e il suo drammatico incidente con la sega circolare: "La mano è diversa, meglio non pensarci"

Francesco Fredella 10 novembre 2021 a

Nek ha rischiato di perdere la mano a casa di un incidente in campagna. I fatti risalgono al febbraio 2021 quando il cantante stava effettuando alcuni lavori nella sua cascina con una sega circolare, che deve essere usato da gente esperta vista la pericolosità. Nek poteva morire dissanguato, ma ha avuto la prontezza di salire in auto e raggiungere il più vicino Pronto Soccorso,

"Il grosso della riabilitazione l’ho fatto, ma faccio ancora fatica con la chitarra. Mi hanno detto che c’è margine di miglioramento, ma la mano è diversa, è inevitabile. Potete immaginare la frustrazione per un musicista. ma cerco di non pensare né com’era prima né al futuro. […] Per un musicista, rischiare di perdere due dita è qualcosa di estremamente pesante. Tornare a cantare, ritrovare il pubblico e gli applausi è stato come ritrovare me stesso dopo il periodo difficile del Covid e, in più, dopo il mio incidente personale", racconta a Repubblica.



Le immagini della sua mano fasciata fanno il giro della Rete. Ora sta meglio, per fortuna. Tra l’altro è reduce da un lungo tour estivo e dalla conduzione dello speciale evento legato ai Seat Music Awards. Per lui una data importante: 30 anni di carriera. E i fan gioiscono.

