Michele Merlo, "fascicolo per omicidio colposo": svolta sulla morte dell'ex allievo di Amici

Francesco Fredella 19 novembre 2021 a

a

a

La morte di Michele Merlo resta ancora avvolta nel mistero. L’ex allievo di Amici - il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 - è morto diversi mesi fa dopo un episodio febbrile. Il giovane cantante è stato stroncato da un’emorragia celebrale. Le indagini, al momento, scagionerebbero totalmente da ogni responsabilità i medici del Pronto soccorso di Vergato (Bologna) dove il giovane si recò il 2 giugno. Nel nosocomio era giunto in ambulanza.

L'ultimo saluto a Michele Merlo di Amici, Maria De Filippi assente al funerale: un motivo sconvolgente



La Procura di Bologna ha delegato l’autopsia sul 28enne ed ha chiesto una serie di accertamenti ai carabinieri del Nas. Secondo le indagini i medici emiliani non avrebbero potuto fare nulla per salvare Michele a causa delle sue precarie condizioni di salute. Come fa sapere il Corriere della Sera “non sarebbero emersi profili di colpa connessi al decesso”.

"Non ho più un motivo per vivere". Michele Merlo, il drammatico sfogo del padre: "Perché è troppo"



Sempre secondo le prime ricostruzioni, Merlo - a fine maggio - avrebbe manifestato alcuni problemi di salute con sintomi ed ematomi sul corpo dopo alcune visite e si sarebbe rivolto a uno studio medico di Rosà e all’ospedale di Cittadella. La Procura di Bologna avrebbe trasmesso il fascicolo per omicidio colposo a quella di Vicenza, ma non ci sarebbero indagati nell’inchiesta. Un’inchiesta rimasta senza indagati. Si sarebbe potuto intervenire per tempestivamente? Una diagnosi tempestiva della leucemia avrebbe permesso a Merlo di salvarsi? Quando è morto decine di personaggi della tv e della musica lo hanno ricordato: il suo talento e le sua umanità resta nel cuore di tutti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.