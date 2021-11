Giulia Abbiati arriva a Radio Zeta per dare il “Buongiorno” alla Generazione futuro

Francesco Fredella 20 novembre 2021 a

a

a

Nuovo arrivo nella famiglia di Radio Zeta. La ventunenne Giulia Abbiati diventa speaker della radiovisione punto di riferimento della Generazione Futuro. “Chi meglio di me, che sono nata nel 2000, può rappresentare la Generazione Z?”, racconta Giulia prima di andare in onda. E’ emozionatissima, la prima diretta al mattino – dalle 6 alle 9 – con Isabella Palmisano, sarà in onda ogni sabato e domenica.

Ha frequentato la scuola internazionale di Milano dove ha imparato a parlare la lingua inglese. Poi si è trasferita in Spagna ed si è iscritta allo Iulm. “Sto finendo e tra poco mi laureo”, annuncia. Ama i cambiamenti e si definisce un persona poco abitudinaria. Guai a chi le tocca lo sport. “Li ho fatti quasi tutti”, dice. “Sicuramente una mia passione di sempre resta la danza”.

Con la radio è amore a prima vista, come spesso accade. “Un anno e mezzo fa mi sono resa conto, prima ascoltandola e poi studiandola, ho capito davvero che la radio resta sempre affascinante. Con Buongiorno Zeta inizia, nel weekend dalle 6 alle 9, inizia il suo primo percorso in radio. “E’ il raggiungimento di un traguardo”, assicura.

Giulia è figlia di Christian Abbiati, ex calciatore, storico portiere del Milan con cui ha conquistato tre scudetti (1998-1999, 2003-2004, 2010-2011), una Coppa Italia (2002-2003), due Supercoppe italiane (2004, 2011), una Champions League (2002-2003) e una Supercoppa europea (2003). “I miei genitori hanno dovuto sopportare per anni la musica ad alto volume, quindi la radio. Sempre. Sanno di questa mia passione e non hanno mai voluto ostacolarmi”, continua a raccontare. Con papà Christian dice che c’è un rapporto di sguardi. “Mio padre, tra l’altro ve lo dico, da sempre ascolta Radio Zeta. Non posso dire, quindi, che la radiovisione della Generazione futuro abbia un ascoltatore in più”.

Adesso la rosa degli speaker di Radio Zeta si allarga: tutti giovanissmi, preparati e pronti a strizzare l’occhio alle tematiche più sentite dalla Generazione futuro. Radio Z - che fa parte del gruppo di RTL102.5 - è diretta dalla romana Federica Gentile, che è anche responsabile di tutte le radiovisioni digitali.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.