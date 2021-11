Al Bano, una dolorosa confessione: "Ho capito come è morta Ylenia". Speranza finita?

21 novembre 2021 a

Ci sono cose che Al Bano non potrà mai dimenticare. Una di queste è la scomparsa della figlia Ylenia. Ad anni di distanza il cantante ha ricordato il tragico giorno in cui venne a sapere della sua sparizione. Su quel maledetto gennaio 1994 Carrisi non ha dubbi: la figlia si è suicidata. Nutre ancora speranza invece Romina Power.

"Ho parlato con le due persone a cui disse, davanti al Mississippi, 'io appartengo all’acqua'. Lì, ho rivisto mia figlia e ho capito che si era buttata nel fiume. Nell’ultimo anno, era cambiata, era andata a scrivere un libro sugli homeless in Belize. Romina, invece, pensa che l’hanno drogata ed è da qualche parte". Nella lunga confessione rilasciata al Corriere della Sera il cantante ha parlato anche della fine del matrimonio con Romina Power, dopo il quale Al Bano ha iniziato una relazione con Loredana Lecciso.

"Il suo amore ha iniziato a spegnersi dal ’90 - ha confessato sull'ex moglie -. Si era stancata delle tournée e anche della mia voce. Mi diceva: sul palco, mi spacchi i timpani. Ha avuto un cambio di personalità". Ora i rapporti sembrano tornati sereni. Spesso e volentieri Al Bano e Romina si fanno fotografare insieme nella tenuta di lui. Anche se più di una voce dice che la Lecciso non è del tutto favorevole.

