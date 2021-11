Maneskin? Negli Usa li presentano così: non solo il fiasco di vino, uno sfregio all'Italia

23 novembre 2021 a

Si continua a parlare dei Maneskin. La band romana in questo ore sulla bocca di tutti. E non per la sconfitta agli America Music Awards, dove con il brano Beggin' non sono riusciti a conquistare alcun premio. Ma per la presentazione riserbata loro da Cardi B, rapper di successo e conduttrice d'eccezione sul palco del Microsoft Theater di Los Angeles. La cantante si è fatta immortalare in una finta trattoria, allestita per presentare Damiano David, Thomas Raggi, Ethan Torchio e Victoria De Angelis.

Qui Cardi B era davanti a un bel piatto di spaghetti alle polpette, con tanto di tovaglia a scacchi bianca e rossa e fiasco di vino. Immediata la polemica. Tanti gli utenti sul web che hanno gridato agli "stereotipi" e accusato gli Stati Uniti. D'altronde si tratta degli stessi che qualche mese fa giudicavano Striscia la Notizia come razzista.

"Nella trasmissione televisiva satirica italiana ‘Striscia la Notizia’ – si leggeva su Instagram – i conduttori Gerry Scotti e Michelle Hunziker hanno introdotto un servizio sulla sede della RAI a Pechino. Scotti, ex parlamentare, e Hunziker, attrice e modella italo-svizzera, hanno iniziato deridendo la pronuncia cinese della lettera ‘R’, chiamando la rete ‘LAI’ invece di ‘RAI’. Hanno quindi proseguito, alzando gli angoli degli occhi alla maniera dei comuni gesti razzisti nelle caricature dei tratti asiatici". E ora gli americani cosa dicono?

