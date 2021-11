Maneskin, Lapo Elkann fuori controllo: sfregio all'Italia, questo è razzismo?

23 novembre 2021 a

Un sfregio all'Italia. Lapo Elkann assiste alla esibizione dei Maneskin sul palco dell'American Music Awards e perde il controllo. La colpa non è della band romana, ovviamente, ma della rapper americana Cardi B, che per presentare gli ospiti italiani ha pensato bene di inscenare il classico stereotipo "pizza e mandolino", seduta con un piatto di pasta e una bottiglia di vino adagiate sulla tovaglia a scacchi bianchi e rossi di una trattoria vecchio stile. Nulla di nuovo sotto il sole, in fondo, anche perché in realtà proprio gli Stati Uniti sembrano stati travolti da una impensabile Maneskin-mania, esaltandone il lato italico. Damiano David e soci ci giocano parecchio (non a caso l'ultimi singolo Mammamia gioca proprio sui cliché degli italiani) e il pubblico apprezza eccome, tanto da spedire Beggin' tra le cinque finaliste della categoria Favorite Trending Song.

E Lapo? Su Twitter commenta ricordando come l'Italia sia molto di più: bellezza, cultura, opera, Leonardo da Vinci, la Ferrari, invitando l'improvvida Cardi B a informarsi e studiare. La rapper al peperoncino risponde a tono al rampollo dell'avvocato Agnelli: "Volevi che facessi un'intera lezione di storia in uno spettacolo di premiazione? Forse dovrei portare una Ferrari sul palco? Ho persino fatto battute sulla mia città natale. Penso che le persone vogliono essere indignate senza motivo, non c'era modo che io stessi cercando di essere offensiva".

Replica di Elkann, che non molla: "Tu combatti contro il razzismo e gli stereotipi delle minoranze e hai il mio massimo rispetto. Però penso che alimentare gli stereotipi vada proprio contro i valori che cerchi di condividere con i tuoi fan. Tutto qui. Tu e la tua famiglia siete i benvenuti in Italia e mi piacerebbe ospitarvi nel Bel Paese".

