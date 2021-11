Maneskin, "non posso esserci". Ai Grammy è sparita Victoria: bocche cucite e mistero, cosa le è successo?

24 novembre 2021 a

Victoria De Angelis non era con i suoi compagni di band, i Maneskin, sul palco dei prestigiosissimi Grammy Awards 2022 a Los Angeles. A quanto pare la bassista è rientrata prima in Italia, ma non si sa perché. Ecco perché si sta parlando di un vero e proprio giallo. "Siamo onorati di annunciare alcune delle candidature e di partecipare a questa incredibile celebrazione della musica", ha detto Damiano David, con Thomas Raggi ed Ethan Torchio accanto.

Mentre i tre compagni svelavano i nomi dei candidati nelle categorie riservate alla musica classica, la bassista si trovava a Roma. Come spiega il Messaggero, lo ha fatto sapere lei stessa in un tweet pubblicato per rassicurare i fan del gruppo sulla sua assenza: "Sfortunatamente non ho potuto partecipare all'annuncio delle candidature, ma sto seguendo la diretta streaming e faccio il tifo da casa". Nessun riferimento al motivo che l'ha costretta a disertare un palco così importante.

L'artista, comunque, sarebbe rientrata in Italia subito dopo la performance di domenica agli American Music Awards 2021. Un altro evento importante per i Maneskin, che si sono presentati sul palco in smoking e papillon per rispondere alle critiche del senatore Pillon. Quest'ultimo infatti aveva puntato il dito contro di loro sui social per le calze a rete indossate da Damiano durante l'esibizione agli Mtv Ema.

