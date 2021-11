Fedez insulta Andrea Bocelli: "Cosa ci spara in vena", l'ultima vergogna del rapper

26 novembre 2021 a

Fedez se la prende con tutti. Nel suo ultimo pezzo, intitolato Un Giorno in Pretura, il rapper non risparmia Matteo Renzi, Giorgia Meloni, la Lega e neppure Andrea Bocelli. D'altronde lo stesso intro con la citazione del renziano "first reaction: shock", non promette bene. "Io e mia mia moglie siam tutti esauriti, tutti i desideri esauditi. Come Renzi quando si è preso ottantamila petroldollari sauditi (Ahi!)". Poi è la volta di Andrea Bocelli, tirato in ballo per le sue performance a margine di assemblee dell'Onu e dell'Unesco e sulle sue posizioni in merito al coronavirus: "Bocelli è come portare lo spumante se ti invitano a cena (Buonasera, buonasera)/L'unica differenza tra lo spumante ed Andrea/ È che Andrea, va ad un'assemblea, che è una messa in scena/Dove si grida: 'Bill Gates è un'aliena, che ci spara il 5G in vena'".

Non può mancare nemmeno la leader di Fratelli d'Italia: "La Meloni che grida: 'Allo scandalo, boicottate la mafia di Amazon, e comprate il mio libro Io sono Giorgia. 'Oddio ma è primo su Amazon!'", recita il brano. Infine la Lega e la 'legittima difesa': "E pensare che l'eutanasia in Italia sembrava una cosa utopistica. Quando per morire ti basta dare un pugno in faccia ad un assessore leghista".

Ma il marito di Chiara Ferragni non è nuovo alle polemiche. Qualche settimana fa, in occasione del suo controverso brano Disumano, a replicargli erano stati alcuni sindaci. Prima tra tutte Katia Uberti, prima cittadina di Paese: "Caro Fedez, noi sindaci rappresentiamo i cittadini delle nostre comunità a prescindere dalla parte politica con la quale ci siamo candidati, rappresentiamo le istituzioni di questo Paese che sono espressione di libertà e democrazia. Indossiamo la fascia tricolore con orgoglio, con rispetto, con responsabilità. E tu che fai? Offendi tutte quelle persone che si dedicano al servizio delle piccole o delle grandi comunità!". La risposta da parte del rapper? Nessuna.

