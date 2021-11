Claudio Cecchetto, l'indiscrezione a Platinette: "Ho un pensiero per la prossima estate"

Francesco Fredella 30 novembre 2021 a

Claudio Cecchetto “battezza” lo show di Platinette su RTL 102.5. Lo show inizia. La prima puntata di Nessun dorma con Mauro Coruzzi alla conduzione rivoluziona la notte radiofonica. Si tratta di un vero e proprio show, il primo in assoluto in diretta con i “telefoni aperti”. Arriva la prima chiamata. Si tratta di Claudio Cecchetto, un vero e indiscutibile big. “Lui mi ha scoperto”, dice Coruzzi. E si commuove. “Ho saputo di questo nuovo programma, non potevo non esserci per un grande in bocca al lupo”, dice ancora Cecchetto al telefono. Che poi svela: “Ho un pensiero per la prossima estate, ma non posso dire nulla”. Il padre di “Gioca jouer” lascia tutti con il fiato sospeso e saluta dando una buonanotte speciale. Ed è davvero una puntata indimenticabile perché lo show funziona grazie alla presenza del Maggiordomo di Cetraro, Armando Piccolillo, al Night Social Man, Leo Di Mauro ed ai Telefonisti, Paolo Riccomi e Piervincenzo Vitiello.



Un programma ricchissimo che tiene compagnia a milioni di ascoltatori della notte. Gli ingredienti non mancano: le telefonate, la musica e la verve di Mauro Coruzzi, uomo dalle mille risorse e dalla cultura musicale indiscutibile. La notte, animata dal popolo silenzioso che si muove quando tutti gli altri dormono, adesso brilla grazie alla radiovisione di RTL 102.5. Tutto può essere riascoltato su RTL 102.5 Play, la piattaforma con contenuti e podcast. Insomma, un programma per i nottambuli, ma anche per chi vuole ascoltarlo di giorno.

