Marina La Rosa-choc: "Quanti chili ero arrivata a pesare". Com'era ridotta: un matrimonio finito in disgrazia

Si mette a nudo, Marina La Rosa, la "gatta morta" della prima storica edizione del Grande Fratello. Racconta le sue debolezze, i suoi momenti difficili. Lo fa in un'intervista a Chi Magazine nella quale per la prima volta conferma pubblicamente la fine del suo matrimonio con Guido Belliti, da cui ha avuto due figli: Andrea Renato, nato nel 2009, e Gabriele, venuto alla luce nel 2011. I due si erano sposati nel settembre del 2010.

Le prime voci e i primi indizi sulla crisi risalgono a fine 2020, quando però la notizia non fu né confermata né smentita. Ora, un anno dopo, Marina La Rosa spiega come le nozze siano andate in frantumi, insomma l'amore è svanito. E per lei è stato un periodo durissimo.

Marina La Rosa, 44 anni, siciliana, spiega che ormai da due anni la coppia era in crisi. Per lei, un periodo di atroci sofferenze: "Ero arrivata a pesare 47 chili e lì mi sono detta basta", confessa. E ancora, spiega come la difficoltà più grande sia stata quella di riconoscere che la coppia era arrivata al capolinea: "La nostra crisi, in fondo, durava già da un paio d’anni", ricorda. E ancora: "La tragedia sarebbe stata continuare a vivere nella maniera sbagliata, sia per noi, sia per i nostri figli". Infine, una conclusione più ottimista: "Ma se da un lato un punto corrisponde a una fine, dall’altro c’è sempre un nuovo inizio", conclude Marina La Rosa.-

