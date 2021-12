Striscia la notizia, "la proposta di Ezio Greggio". Enzo Iacchetti, una indiscrezione clamorosa: addio a Ricci?

Francesco Fredella 09 dicembre 2021 a

Coppia inossidabile, da sempre: Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio - per antonomasia i conduttori di Striscia la notizia - continuano ad essere amatissimi dal pubblico (e non sa bene lo share che sale ad ogni puntata). Adesso arriva la rivelazione di Iacchetti: "Ezio Greggio mi ha proposto di fare un tour mondiale". Si tratta, in pratica, di una grossa novità. E che fine farebbe la conduzione di Striscia la notizia?

Lo annuncia nel corso diTv Sorrisi e canzoni lo stesso Enzo Iacchetti, che rivela la proposta del suo storico collega. "Mi ha chiesto di mettere in piedi una cosa teatrale, anche se lui non ha idea di che impegno ci voglia, il teatro è molto faticoso. Vorrebbe fare un tour mondiale, ci sono tanti italiani che ci seguono anche dall’estero", dice Iacchetti (che torna alla conduzione di Striscia la Notizia con Ezio Greggio a partire dal 13 dicembre).

“I fan mi chiedono perché io e Greggio ci diamo sempre del lei!”, continua. In tv io e Greggio ci diamo sempre del lei – ricorda Enzo Iacchetti – qualcuno mi chiede anche se ce lo diamo quando andiamo a mangiare la pizza”.

Tra loro, si sa, c'è un rapporto di profonda amicizia che va oltre il lavoro. Sono una coppia affiatata e sui social non mancano video dei fuori onda di Striscia la notizia (come, ad esempio, gli attacchi di ridarella improvvisa). Enzo Iacchetti è uno sportivo doc, come del resto il suo "socio". Ed ammette: “Ezio Greggio vorrebbe portarmi allo stadio”. Tra loro, infatti, non mancano momenti di può spettacolo quando scendono in campo Juve e Inter. “Lui vorrebbe portarmi in tribuna d’onore a vedere la Juventus, i tifosi dell’Inter non me la perdonerebbero”, conclude Iacchetti.

