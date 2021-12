Chiara Ferragni, dramma e paura: "Non sta bene, costretti a stare vicino agli ospedali"

25 dicembre 2021 a

Chiara Ferragni e Fedez costretti a interrompere le vacanze. Per la coppia un'altra piccola disavventura. "Preferiamo tornare a Milano, vicino agli ospedali", ha detto l'influencer su Instagram dopo aver annunciato che la figlia Vittoria ha dei problemi di salute. "Con le vacanze non siamo particolarmente fortunati, Leo non stava bene ieri aveva la febbre oggi non ce l'ha più ha solo la tosse però se l'è presa la Vitto".

Un imprevisto che segue il ricovero della bimba di qualche mese fa e per questo la Ferragni, anche se con tono pacato, si mostra preoccupata ai fan. La coppia più sociale di sempre aveva deciso di rilassarsi in una vacanza all'insegna della segretezza, ma purtroppo, per motivi importanti, la famiglia è tornata nel capoluogo lombardo mentre le altre sorelle Ferragni e la mamma di Chiara sono in Trentino.

L'influencer tiene comunque a precisare che non si tratta di Covid: i figli "sono entrambi negativi però visto lo spavento che ci siamo presi con la Vitto qualche mese fa preferiamo tornare a Milano e stare vicino agli ospedali (speriamo di no) visto che qui siamo un po' isolati". Da qui l'augurio: "Speriamo di essere tutti più fortunati con le vacanze e con la salute l'anno prossimo".

