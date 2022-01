L'anno che verrà. Orietta Berti e la risposta raggelante ad Amadeus: "Sono 55 per l'esattezza"

01 gennaio 2022 a

E’ stata una delle protagoniste indiscusse de L’Anno che verrà, lo spettacolo di fine anno condotto da Amadeus su Rai 1: Orietta Berti ha incantato tutti con le sue esibizioni. E non solo sul palco di Terni, ma in tutte le numerose apparizioni dell’anno appena concluso. Basti pensare a Sanremo o alla hit Mille in collaborazione con Fedez e Achille Lauro, il vero tormentone della scorsa estate.

Nella serata di ieri ci sono stati diversi scambi di battute col presentatore, Amadeus. I due si sono anche stuzzicati e la Berti, molto amata sui social, è subito diventata un meme. Gli utenti di Twitter, per esempio, non hanno potuto non notare uno specifico scambio di battute tra i due. A un certo punto infatti Amadeus le ha detto: “Ormai sei famosa da più di 50 anni”. E lei ha risposto: “A dire il vero sono 55 per l'esattezza”.

Uno scambio ironico ovviamente, che ha fatto impazzire i fan sui social. Tanti i commenti e i complimenti su Orietta. Un utente, per esempio, ha scritto: “Orietta Berti è arrivata a questa mezzanotte molto più sveglia e in forma di tre quarti di noi. Di me sicuramente”. Un altro invece: “Iniziare l’anno con lei è una grande benedizione”.

