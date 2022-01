L'anno che verrà, Rkomi "superdotato". Il dettaglio piccantissimo in diretta

01 gennaio 2022 a

Un superdotato a L'anno che verrà? Il sospetto, a giudicare dai commenti entusiasti di molte fan su Twitter, è legittimo. Rkomi, al secolo Mirko Manuele Martorana, era uno degli ospiti reclutati da Amadeus per attirare su Rai1 anche una bella fetta di pubblico giovane, più facilmente attratto da Capodanno in musica di Canale 5 pieno zeppo di ex di Amici di Maria De Filippi. Il rapper e cantautore milanese classe 1994 ha portato sul palco delle Acciaierie di Terni uno dei suoi pezzi più celebri, Partire da te tratto dall'album di successo Taxi driver, uno degli instant-classic del nuovo cantautorato italiano di questi ultimi anni.

L'attenzione di molti, al di là delle rime e degli arrangiamenti, è caduta sul look sbarazzino del 27enne: maglietta bianca, giacca casual marrone, jeans d'ordinanza. Niente a che spartire con gli smoking e i vestiti da gran sera che un tempo si sfoggiavano per i grandi eventi "istituzionali" come gli show di Capodanno in tv. D'altronde, Rkomi (o Mirko) non era certo un'eccezione, ma forse la regola a sbirciare anche tra gli ospiti di Mediaset. Si sprecano però anche i post molto più "piccantelli" e maliziosi.

A far partire la raffica di doppi sensi e battutine la annotazione di una signorina, "Le tonnellate di Rkomi sbattute sul palco de L'Anno che verrà". Poi, per meglio spiegarsi: "Volevo dire le tonnellate di m(irko) ma mi sono data un contegno". Ci siamo capiti.

