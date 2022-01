L'anno che verrà, Orietta Berti sul palco conciata così: il grande gelo a Rai1

01 gennaio 2022 a

a

a

Tanti i fan di Orietta Berti, soprattutto sui social. In molti hanno apprezzato parecchio le esibizioni della cantante a L’Anno che verrà, lo show di Capodanno in onda su Rai 1. L’artista è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultimo anno, tra Sanremo e hit di grande successo come “Mille” con Fedez e Achille Lauro.

"Per l'esattezza sono...". Amadeus domanda e Orietta Berti risponde: secondi di gelo sul palco di Rai1

Anche ieri Orietta ha stregato tutti, sia per le sue performance che per il look sfoggiato sul palco: un abito rosa pieno di pailettes e super luccicante. Nel corso del 2021, inoltre, la Berti è diventata un meme vivente. In tanti sui social condividono le sue foto, accompagnate da frasi ironiche e divertenti. Ed è ciò che è successo pure ieri sera, in occasione del Capodanno.

Un utente, in particolare, ha pubblicato una foto dell’artista modificata, nella quale Orietta appare circondata dalla luce divina con un’aureola sulla testa e una conchiglia bianca davanti alle gambe. In basso un uomo che alza le mani al cielo, come se avesse appena visto una divinità. A corredo questa didascalia: “Orietta Berti a 5 minuti dalla mezzanotte, perché lo sanno anche loro che solo lei può benedire tutti noi e salvare il 2022 da una catastrofe”. La Berti, insomma, è stata trasformata in una sorta di santino e il meme è stato subito ricondiviso da decine di persone.

"Orietta Berti? Droga e se***o libero e fluido". Impensabile: quello che nessuno poteva sapere

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.