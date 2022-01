Orietta Berti, "l'amante, il marito e i tradimenti. Da giovane...". Una rivelazione clamorosa

02 gennaio 2022 a

Il 2021 è stato l'anno di Orietta Berti, e il 2022 è iniziato ancora nel suo segno. In gara al Festival di Sanremo, quindi dominatrice dell'estate con il tormentone Mille, insieme a Fedez e Achille Lauro, onnipresente in tv. Infine, sul palco de L'anno che verrà, lo show di Capodanno di Rai1 condotto da Amadeus, a scandire addirittura il conto alla rovescia per il brindisi di mezzanotte.



A 78 anni, una nuova giovinezza anche se in realtà la cantante emiliana non ha mai smesso di essere "sul pezzo". "È il successo che arriva a un'età certa... - spiega lei al Corriere della Sera - ma non ho il tempo di godermelo fino in fondo, lavoro tutti i giorni, ho registrato spot pubblicitari, faccio tante trasmissioni tv: vado tutte le domeniche da Fazio, per Antonella Clerici sono la coach a The Voice Senior , e poi sono stata all'estero, dove ho girato delle puntate fantastiche con Sandra Milo e Mara Maionchi, il programma si intitola Quelle brave ragazze e sarà su Sky a primavera".



Ha superato lo scetticismo della sua prima prof di musica e dei critici, e pure l'ostilità del suo mondo dopo il suicidio di Luigi Tenco a Sanremo ("C'è stato un periodo in cui nell'ambiente mi schivavano tutti"). Pochi forse si sono mai accorti che la sua canzone simbolo, Fin che la barca va, era molto più di una ingenua filastrocca: "Vorrei aprire in fretta il mio cancello / Ma quel cancello io non l'apro mai.... Si parlava di tradimenti, quante occasioni si hanno da giovani... però bisogna avere l'intelligenza di scegliere: o il marito o l'amante. Io ho sempre scelto il marito". E anche questo, il sodalizio incrollabile con l'amatissimo Osvaldo (da cui ha avuto due figli, Omar e Otis), l'ha aiutata a superare le burrasche inevitabili di una carriera lunga 50 anni. Anzi, "Veramente sono 55", come ha corretto Amadeus la notte del 31.



