Gianni Morandi squalificato da Sanremo? L'errore madornale, quale video ha pubblicato

04 gennaio 2022 a

Il Festival di Sanremo rischia di perdere Gianni Morandi per questioni di regolamento. È probabile che Amadeus e la Rai chiudano un occhio, come hanno fatto l’anno scorso con Fedez, che pubblicò per sbaglio una piccola parte di “Chiamami per nome”, la canzone con Francesca Michelin che si è piazzata alle spalle dei Maneskin. In quel caso non ci furono gli estremi per la squalifica per via del minutaggio.

Ora è toccato a Morandi, il cui ritorno sul palco del teatro Ariston è attesissimo, rischiare l’esclusione: ha pubblicato sui social (e poi cancellato) la canzone in gara. Si sarebbe trattato di un errore: pare che non fosse sua intenzione caricare il video con l’inedito in gara, intitolato “Apri tutte le porte” e scritto da Lorenzo Jovanotti. Il post è stato eliminato nel giro di una mezz’ora, ma comunque molti utenti sono stati in grado di vederlo e la notizia è poi corsa molto velocemente sui social e in rete.

Non è noto che minutaggio è stato pubblicato e se Morandi rischia davvero l’esclusione. In queste ore la Rai e la direzione del Festival di Sanremo staranno sicuramente valutando il caso: l’impressione però è che tutto finisca senza un provvedimento, credendo alla buona fede di Morandi che è uno dei personaggi più attesi di questa edizione 2022.

