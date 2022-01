Sonia Bruganelli sfiora le lacrime per questa foto: "Mi piace quando...", ma occhio a Paolo Bonolis

04 gennaio 2022 a

La tv può aspettare. In casa Bonolis, per adesso, è tempo di vacanze. Infatti, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono volati a Dubai (lei, tra l'altro, ha mollato Alfonso Signorini che l'ha rimpiazzata subito con Laura Freddi, ex di Bonolis). Relax, sole, spa, shopping e cene di lusso: il 2022 per i Bonolis sembra che sia iniziato per davvero in questo modo. Ma ora arriva uno scatto insieme alla loro figlia Silvia, che non compare praticamente mai suoi social.

Ci pensa Sonia, che da mesi ha fatto il salto in tv grazie alla chiamata di Signorini, ad immortalare un momento di grande complicità fra padre e figlia. "Mi piace quando loro due sono insieme. Lo stesso modo di vedere la vita". Una foto condivisa anche dal conduttore nelle sue ig stories, dove ha aggiunto: "Io sembro scemo", scrive. Oggi Silvia Bonolis ha 19 anni. I genitori in passato hanno raccontato del grave problema cardiaco con cui ha dovuto fare i conti dalla nascita. Silvia è stata operata da bambina. "Aveva solo un danno cardiaco che era stato sistemato con l'operazione.

Purtroppo l'intervento era talmente complicato che ha avuto un infarto e danni neurologici, per fortuna non cognitivi. Sta recuperando, ma non è autonoma, vederla oggi a 18 anni che non è indipendente un po' fa male", aveva detto Bruganelli tempo fa. Paolo e Sonia sono due genitori modello: attenti, presenti, pieni di affetto nei suoi confronti. Papà Paolo ha raccontato la partecipazione di Silvia alle Special Olympics dove ha vinto l'argento nel lancio della palla e l'oro nei 10 metri piani assistiti.

