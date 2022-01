Avanti un altro, Alessia Macari "paralizzata a martellate". L'orrore a poche ore dal parto

05 gennaio 2022 a

Nelle ore più belle, Alessia Macari sta vivendo un incubo. La showgirl diventata famosa come La Ciociara di Avanti un altro, accanto a Paolo Bonolis, è incinta del calciatore Oliver Kragl e il 9 gennaio dovrebbe dare alla luce la loro prima bambina. Ma in questi giorni di attesa la 28enne deve difendersi dal uno stalker che la sta perseguitando. Una vicenda annosa, visto che già in passato la Macari aveva denunciato l'intromissione del folle nella sua vita.

La minaccia adesso sembra ancora più spaventosa, anche in virtù della vita che Alessia porta in grembo. Nelle Stories della sua pagina Instagram, la showgirl ha condiviso l'ultimo messaggio che le ha inviato l'uomo: "Ti cavo gli occhi dalle orbite" è il passaggio più leggero, si fa per dire, di un messaggio sociale che l'hater ha scritto alla ragazza. Si dice intenzionato a colpirla con un martello per lasciarla paralizzata. Un delirio violento che ha sconvolto ovviamente la Macari: "Pensavo fosse sparito… - si sfoga lei, tra l'amareggiato e il rabbioso - Dopo tre denunce sta ancora sui social. Mi hai terrorizzato da marzo, lasciami in pace!.

"Dopo averlo bloccato ancora continua, dov’è la famiglia di quest’uomo?", ha aggiunto. L’ex concorrente di Tale e Quale Show si è rivolta nuovamente alle autorità giudiziarie, sporgendo denuncia, e non ha intensione di rivelare ulteriori dettagli visti i futuri, certi, sviluppi in tribunale.

