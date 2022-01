Nancy Brilli ha il Covid: "Mi è presa brutta". Dopo il messaggio, la corsa in ospedale

05 gennaio 2022 a

a

a

Nancy Brilli si è contagiata e purtroppo il Covid lo ha preso in una forma abbastanza seria. A raccontarlo è la stessa attrice in un post pubblicato su Instagram: "Mi sento una schifezza. M'è presa brutta brutta con una stanchezza mortale, una tosse d'oltretomba", ha detto. Poi la Brilli ha visto che il saturimetro indicava un numero preoccupante, 84 per cento.

"Tamponi rapidi, il 40% sono falsi negativi". La conferma: la Omicron "buca" tutto. Italia travolta, il vero numero dei contagiati

A quel punto la Brilli è corsa in pronto soccorso al Sant'Eugenio di Roma. Dopo sette tentativi di prelievi arteriosi "dolorosi" e una tac polmonare dalle ultime foto che l'attrice ha postato sulle stories sembra che sia tornata a casa. Ma nulla si sa sulle sue condizioni di salute adesso.

Tre casi di Covid, scatta il lockdown totale. Cina, la metropoli isolata "per nulla". Scenario da panico: cosa ci nascondono?

Qualche giorno fa l'attrice aveva detto: "Per chi commenta sul fatto che sarei di plastica vi spiego una cosa una volta per tutte. Ho i legamenti del ginocchio destro ricostruito in materiale plastico. Il mio addome è stato ricucito dopo ben 8 operazioni dell’apparato riproduttivo conseguentemente al tumore all’ovaio, all’asportazione dell’utero, dell’altro ovaio e del tube per un’infiammazione in corso dipendente dalla patologia detta prima e per finire un’operazione al seno". Ha anche confessato che per anni, ha avuto tanta paura di essere sterile per via dell’endometriosi. Ma poi è diventata mamma di Francesco.

Green pass, obbligo vaccinale, terza dose. Indiscrezione dal Cdm: cambia tutto. Lavoro in ufficio e a casa, grosse novità

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.