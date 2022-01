Albano Carrisi, il Covid dopo tre vaccino: "Non ci posso credere", un drammatico sfogo

06 gennaio 2022 a

Albano Carrisi ha preso il Covid nonostante tre dosi di vaccino. In una intervista al settimanale Oggi il cantante di Cellino San Marco, 78 anni, ha raccontato di non avere alcun sintomo particolare del Coronavirus ed è ben contento di essersi immunizzato visto che nonostante il tampone sia positivo sta benone. "Mi sento bene, se non sapessi di essere positivo non ci crederei. Avendo fatto tre dosi di vaccino posso dire che il virus non lo vedo e non lo sento". E ancora: "L'anno scorso ne avrò fatti un centinaio e sono sempre risultato negativo: quando mi hanno detto che ero positivo non riuscivo a credere alle mie orecchie".

Al Bano ha aggiunto di aver contratto il Covid in Croazia, durante le festività natalizie. Per la prima volta dopo venti anni il cantante ha deciso di trascorrere il Natale insieme alla figlia Cristel, che è da poco diventata mamma per la terza volta della piccola Rio, al genero Davor Luksic e alla quartogenita Romina Junior. "Ho fatto il nonno per qualche giorno ed è stato bellissimo. Solo che mia figlia il 24 ha invitato alcune amiche ed è venuto fuori che una di loro era positiva", ha detto. "Io e Romina junior ce lo siamo beccato, per fortuna Cristel e i bimbi sono negativi".

Nonostante il virus e l'isolamento dalla famiglia, Albano Carrisi è sempre su di morale. Nella sua tenuta a Cellino San Marco il cantante sta lontano dalla compagna Loredana Lecciso e dai figli più piccoli Jasmine e Albano Junior.

