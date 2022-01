Tiziano Ferro in lutto, la foto in lacrime: "Il ragazzo con tre cuori, non ha retto". La morte e il dolore

06 gennaio 2022 a

Il lutto di Tiziano Ferro. Chi ha animali domestici, sa che la scomparsa del proprio compagno di vita a quattro zampe in molti casi porta con sé uno stravolgimento devastante. Insomma, non sono "solo animali". Il cantante di Latina, sul proprio profilo Facebook, lo conferma mostrando il lato di sé più sofferto e vulnerabile. In lacrime, abbracciato a Jake, il cagnone che è morto da poche ore: l'autore di Rosso relativo, Xdono e Sere nere lo ricorda con un post commovente. "Jake - scrive Tiziano -, ti chiamavo Il ragazzo con tre cuori: due dipinti sul pelo e uno troppo grande nel petto. Così grande che non ha retto più".

Il cane era stato adottato da Ferro, che ricorda: "Grazie Giaco, per questo anno d’amore, perché ci hai dato lezioni di gratitudine e fedeltà nonostante arrivassi da anni di maltrattamenti e di canile. E perché nella tua infinita generosità hai deciso di dare spazio ad un altro di quei cani adulti che nessuno vuole, solo perché la gente non conosce l’amore superiore del quale sono stracolmi. Salutaci Beau e sappi che non ti dimenticheremo mai. Ciao Gigio".

Beau era l'altro amatissimo cane di Tiziano Ferro, morto nel 2020. "Forse - scriveva solo lo scorso agosto il cantante, riferendosi proprio a Beau - non ho mai veramente accettato la tua dipartita".

