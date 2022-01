Gegia, la confessione sul calendario sexy: "Mi dicevano 'non attizzi'. Pure da nuda..."

10 gennaio 2022 a

Un mito della commedia leggera italiana degli anni 80, ma non senza sofferenze. Gegia è tornata a 62 anni al cinema a fianco di Pio e Amedeo, in Belli ciao, titolo "irriverente" del duo comico pugliese. Intervistata da Leggo, l'attrice ricorda i suoi esordi sempre con la sua proverbiale autoironia: "Avevo 19 anni quando mi presentai per un provino nel quale mi esibivo in un mio spettacolino: cantavo, ballavo, facevo giochi di prestigio vestita da clown. Boncompagni mi telefonò e mi disse che voleva prepararmi per il prossimo provino". Il mitico inventore di Alto Gradimento, Indietro tutta e Quelli della notte viene definito "un gran signore". "Stava sempre a 5 metri da me. E io invece che speravo mi baciasse perché mi ero innamorata di lui. Ma niente. Mai nemmeno sfiorata. Solo in seguito ho capito che devono essere le donne a saltare addosso all'uomo".

Il ruolo di bomba sexy "tascabile" non si abbinava al personaggio di Gegia, nonostante un calendario discinto: "Avevo un grembiulino ma non mi presero. Mi dicevano 'Non sei brutta ma non attizzi. Trasmettevo simpatia e comunicavo allegria pure da nuda. Comunque, non era bello sentirsi la sosia di Tina Pica a 18 anni".

Negli ultimi anni, ha vissuto un periodo difficilissimo: "Ho sofferto di depressione poco prima del Covid. Nel 2019 ho perso mia madre e desideravo restare a casa a leccarmi le ferite". Poi la pandemia le ha portato "una doppia sofferenza durante il lockdown, da persona e da artista".

