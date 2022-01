Rita Dalla Chiesa, la confessione: "Alfonso Signorini? Quando mi separai da Fabrizio Frizzi...", ciò che non potrà mai dimenticare

10 gennaio 2022 a

Un legame fortissimo tra Rita Dalla Chiesa e Alfonso Signorini. A rivelarlo la stessa giornalista. Per lei il conduttore del Grande Fratello Vip ci è sempre stato, anche durante la difficile separazione da Fabrizio Frizzi. "Signorini e io siamo molto amici, gli voglio tanto tanto bene e gli sono grata per tantissime cose. Mi ha aiutato durante il periodo della separazione da Fabrizio e sapeva che sarebbero uscite delle copertine che mi avrebbero fatto del male e lui cercava sempre di limitarmi questo male. Mi ricordo che Alfonso venne anche due volte da Milano a Roma per stare con me, quindi sono cose che non ti dimentichi ed è per questo che per lui l'affetto non finirà mai".

Quella tra Frizzi e la Dalla Chiesa fu una storia d'amore parecchio discussa. I due si passavano dieci anni di differenza, a "sfavore" della giornalista. Eppure l'età non fu mai un problema. Almeno fino a quando le cose non cambiarono: "Fu una prova d’amore grandissima lasciarlo andare - aveva già dichiarato in passato la Dalla Chiesa -. Pensai che era giusto vivesse la sua vita, in fondo si era preso cura di me e di Giulia quando era giovanissimo". Ad aiutarla a voltare pagina ancora una volta Signorini.

Il sentimento è però reciproco. Il conduttore ha infatti più volte corteggiato l'amica, nel tentativo di averla come concorrente del suo programma su Canale 5. "L'anno scorso mi chiamò Signorini per il Grande Fratello Vip. Sarei dovuta entrare dopo che se n’era andata la contessa Patrizia De Blanck. Quando mi ha chiamato quella sera per propormi di entrare al Grande Fratello mia figlia stava attraversando un momento molto duro e difficile. Aveva perso il marito e io volevo stare vicina a lei e a mio nipote e poi avevo un altro grande dolore in famiglia. Non avrei potuto stare senza sentire mio fratello anche in piena notte per sapere come stava mia cognata”.

