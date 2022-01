Giorgia Soleri, le frasi razziste della fidanzata di Damiano dei Maneskin: "Errore enorme", un caso clamoroso

Francesco Fredella 12 gennaio 2022 a

Giorgia Soleri è la fidanzata di Damiano David, frontman dei Maneskin, il gruppo al momento più forte al mondo (dopo la vittoria a Sanremo e all'Eurovision song contest). Adesso la modella si trova al centro di una polemica e chiede scusa con un lungo messaggio sui social. Sarebbero spuntate alcune frasi razziste che la 25enne avrebbe condiviso alcuni anni fa. Insomma, si tratterebbe di frasi risalenti a 6 o 7 anni fa.

“Sono usciti alcuni screen di vecchi post in cui usavo slur razzisti o facevo appropriazione culturale. Sono post di social o profili diversi da questo, e sono passati circa 6/7 anni, quindi è probabile che la maggior parte di voi non ne sia a conoscenza”, scrive la ragazza che dimostra grande maturità. La 25 enne, amatissima dal pubblico dopo un'iniezione di popolarità che arriva insieme a Damiano, chiede al pubblico di non condividere quei post. Il motivo? Per evitare che tutto si trasformi in “una gara a chi trova e condivide lo screen più velocemente”.

“Non voglio ferire o triggerare altre persone delle comunità direttamente coinvolte”, dice ancora la 25enne. Che poi lascia "le scuse anche qui”: su Instagram. La fidanzata di Damiano dei Maneskin, poi, ringrazia tutti i fan che l'hanno supportata in questa fase. E si scusa di nuovo con loro. Qualche tempo fa, però, è stata nel mirino di Fabrizio Corona, che l'ha attaccata sui social. Ma in ogni modo si gode una grande popolarità che arriva grazie al successo di Damiano e della sua band.

Dunque Giorgia Soleri ha poi aggiunto consapevole di aver commesso “un errore enorme” in un periodo in cui era una “persona giovane, ignorante e privilegiata”. Infine: “Ho sicuramente ancora molto da imparare ed errori da fare, ma vi posso garantire che non sono più la persona che ha scritto quelle cose” ha concluso: “Spero che possiate percepire quanto io sia profondamente dispiaciuta”.

