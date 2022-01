Maneskin ospiti a Sanremo ma travolti dai veleni: "Sapete chi è quell'uomo?"

17 gennaio 2022 a

I Maneskin saranno super ospiti della prima serata del Festival di Sanremo. Il colpaccio di Amadeus, a un anno dalla partecipazione della band romana all'Ariston (con tanto di clamorosa vittoria con Zitti e buoni) arriva in un momento di grosse polemiche sui social nei confronti di Damiano David, Victoria De Angelis e soci. "Sarà grandissima emozione tornare, è stato da lì il punto di svolta", hanno detto in diretta in collegamento da Los Angeles i quattro giovanissimi artisti romani. "Loro sono veramente forti, sono la band più forte al mondo", ha aggiunto soddisfatto il conduttore e direttore artistico Amadeus.

Sanremo sarà una delle tappe di un 2022 che si annuncia caldissimo per la band, che in primavera parteciperà anche al festival internazionale di Coachella, tra i più importanti e prestigiosi al mondo. Appuntamento dunque il 17 e il 24 aprile all’Empire Polo Grounds di Indio, in California, quando Damiano e compagni si esibiranno in un cartello che comprende giganti come Kanye West, Billie Eilish e Harry Styles. "Siamo contenti e non vediamo l’ora di esibirci due volte su quel palco", è il loro commento su Twitter. Ma sui social ecco la tempesta di critiche. Molti fan ricordano ai Maneskin che l'organizzatore del festival, Philip Anschutz, come sottolineato nel 2018 dalla super top Cara Delevingne, è un uomo "che va contro i diritti degli omosessuali e sarebbe anche a favore dell’uso della armi". Di fatto, l'esatto opposto di quanto rivendicano sui palchi europei e americani i quattro romani.

