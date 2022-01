Sanremo 2022, il Covid travolge l'Ariston a tempo record: "Positivo", un grosso guaio per Amadeus

17 gennaio 2022 a

Il festival di Sanremo parte in salita: c'è già il primo positivo al Covid. Si tratta di uno dei cantanti in gara, Aka7even, già concorrente di Amici. E' stato lui stesso a farlo sapere ai fan. In una storia Instagram, infatti, ha scritto: "Ciao a tutti, Volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al Covid-19. Fortunatamente sto bene, non ho sintomi e altrettanto chi mi sta vicino. Abbiate cura di voi stessi e restate in guardia, Vi abbraccio forte! A presto, Aka".

L'inizio del Festival è previsto il primo febbraio. In questi giorni, infatti, i cantanti in gara sono impegnati nelle prove con l'orchestra. Aka, invece, è costretto a saltare questi appuntamenti preliminari. Se l'infezione andrà via in poco tempo, comunque, l'artista dovrebbe riuscire a esibirsi regolarmente in diretta, come tutti gli altri. Lo scorso anno, invece, le cose non andarono bene a Irama, colpito dal Covid proprio a ridosso della partenza della kermesse. Il cantante rinunciò a esibirsi ma rimase comunque in gara: al pubblico venne proposta l'esibizione registrata dall'artista durante le prove generali del Festival nei giorni precedenti.

Nel frattempo, però, i protocolli di sicurezza non dovrebbero essere cambiati rispetto allo scorso anno. Ai cantanti, oltre al Green pass, verrà chiesto un tampone ogni 48 ore. L'unica differenza riguarderà la presenza del pubblico che, nell'edizione 2022, dovrebbe essere presente all'interno del teatro Ariston. Non si sa, però, se verrà richiesto un tampone oltre all'esibizione del super Green pass.

