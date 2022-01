Red Canzian in terapia intensiva, spunta un audio drammatico: “Cos'è successo al mio cuore”

17 gennaio 2022 a

Red Canzian ha lasciato la terapia intensiva, ma il suo percorso di guarigione è ancora molto lungo. La notizia riportata da Il Mattino di Padova poi stata confermata dal figlio Phil Mer, che ha aggiornato i fan con un post pubblicato su Facebook. L’ex membro dei Pooh era stato ricoverato all’ospedale di Treviso per una brutta infezione al cuore che lo aveva costretto a saltare la prima del suo spettacolo, intitolato “Casanova opera pop”.

“Grazie a tutti per i messaggi di vicinanza - ha scritto il figlio di Red Canzian - confidiamo in una sua pronta guarigione anche se il percorso è ancora lungo e dobbiamo avere pazienza. In questo momento difficile la cosa che più gli potrebbe fare piacere è sapere che in tanti volete venire a vedere a teatro la sua opera pop, che ha curato in ogni dettaglio negli ultimi 2 anni. È il progetto più importante della sua vita, dopo quello ormai concluso con i Pooh”.

In un audio diffuso agli spettatori di “Casanova opera pop” si sente proprio la voce di Red Canzian: “Ho avuto un problema di salute, una brutta infezione che mi ha impedito di essere lì, questa sera, a gioire del debutto di questo spettacolo su cui ho lavorato tre anni e che il destino ha voluto togliermi. È andata così, l’importante è che vi sia arrivato al cuore qualcosa di bello, vero, sincero e onesto”.

