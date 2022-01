Amadeus a Sanremo, a messa in chiesa: "Sapete chi è il prete?". Rai, ecco il nome: svolta clamorosa

24 gennaio 2022 a

a

a

A messa dall'ex volto noto della Rai. Amadeus "battezza" la vigilia del Festival di Sanremo, che partirà tra 8 giorni, recandosi in chiesa nella concattedrale di San Siro, nella perla della Riviera di Ponente. A celebrare la funzione religiosa è don Fabrizio Gatta, che per 20 anni è stato un giornalista Rai ed è grande amico del direttore artistico e conduttore del Festival, non solo per frequentazioni sanremesi. Mascherina Ffp2 sul volto d'ordinanza, cappotto e sciarpa blu, in compagnia di una delegazione di viale Mazzini, il popolare "Ama", che dopo il colpaccio Maneskin nel 2021 si è guadagnato la fama di "Re Mida" della musica italiana, sta ancora mettendo a punto la kermesse con gli ultimi dettagli e sorprese da ultimare, a partire dai superospiti.

"Nessuno mi ha chiesto nulla": la moglie di Amadeus massacrata per le parole sul figlio risponde al fuoco



All'uscita dalla chiesa, i giornalisti lo hanno atteso al varco per chiedergli "due parole" sulla 72esima edizione del Festival, ma Amadeus ha tenuto la bocca cucita: "Oggi non si parla di Festival", ha tagliato corto dirigendosi verso via Matteotti, il corso che conduce alla sua seconda casa, il teatro Ariston. Come dargli torto: in queste ore (anzi, settimane) di durissimo lavoro il padrone di casa de I soliti ignoti e vera e propria colonna dei palinsesti Rai le "chicche" e le anticipazioni le concede solo al Tg1 e all'ammiraglia di Rai1.

I Maneskin ospiti a Sanremo ma travolti dai veleni: "Sapete chi è quell'uomo?". Roba pesantissima

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.