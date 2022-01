Maneskin, il dramma-Covid si abbatta su Damiano e band: la peggiore delle notizie (nel momento migliore)

24 gennaio 2022 a

Un brusco stop per i Maneskin, la band italiana guidata da Damiano David e che sta conquistando il mondo. Un brusco stop nel momento peggiore, quello in cui i Maneskin non erano mai stati così lanciati. Infatti, a causa del Covid, è stato rimandato a data da destinarsi il tour euorpeo e nei palasport in Italia previsto per il 2022.

Ad annunciarlo con un video postato sui social, proprio Damiano David, che fa sapere come "con profondo rammarico" i Maneskin annunciano il posticipo di tutte le date del tour "Louds Kids on Tour '22". Contestualmente, comunicato lo stop al tour italiano. Il tutto è dovuto all'impossibilità di esibirsi in molti paesi a causa della maledetta pandemia. I Maneskin fanno sapere che è diventato difficile rispettare impegni e tempistiche del tour come inizialmente pianificate.

E ancora, la band spiega che chi ha già acquistato un biglietto per una delle date troverà aggiornamenti entro il primo marzo. Al contrario, restano confermati tutti gli spettacoli all'aperto dei Maneskin, tra i quali quello all'Arena di Verona, al Circo Massimo e a Lignano Sabbiadoro.

"Ciao a tutti, siamo molto dispiaciuti di comunicarvi che dobbiamo rimandare l'intero tour a causa della situazione Covid. Siamo estremamente dispiaciuti. Abbiamo lavorato a lungo per questo tour e tutto era pronto per partire, ma sfortunatamente negli ultimi giorni abbiamo avuto brutte notizie in merito alle regole delle capienze nei locali. Non possiamo garantire tutti i concerti perché ogni Paese ha le sue regole, e dobbiamo attenerci a questo, ovviamente, perché vogliamo che i nostri concerti si tengano in totale sicurezza per tutti. Siamo davvero molto dispiaciuti e speriamo di avere la possibilità di comunicarvi le nuove date il prima possibile. Grazie per la vostra pazienza e supporto, siamo tutti insieme in questa situazione, dobbiamo solo resistere, ma torneremo, lo giuriamo, e sarà ancora più bello. Grazie ragazzi, vi amiamo!", hanno scritto i Maneskin sui social.

