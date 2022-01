Albano Carrisi contro i politici: "Mi hanno votato per il Quirinale? Sono...". Sfogo tombale

26 gennaio 2022 a

Le prime tre votazioni per l’elezione del presidente della Repubblica sono terminate con la maggioranza di schede bianche e quindi con la fumata nera. Da domani, giovedì 27 gennaio, le cose potrebbero però cambiare: tutto dipenderà da se e come riusciranno a mettersi d’accordo i leader di partito, o almeno la maggior parte di queste. Nel frattempo in questi primi tre giorni non sono mancati i consueti voti “esotici”, dedicati ai personaggi del mondo dello spettacolo.

Tra questi non poteva mancare Al Bano Carrisi, che si è lamentato della cosa in un’intervista rilasciata all’Agi: “Un sorriso mi è scappato ma queste ragazzate non mi divertono più di tanto. Sono assurdità che non fanno bene alla nostra Italia visto che si sta parlando dell’elezione del Presidente della Repubblica, che andrebbe trattata con molta serietà e anche con una certa celerità”. Insomma, rispetto ad altri vip, il celebre cantante non ha gradito particolarmente che il suo nome sia finito nell’urna.

Inoltre Al Bano ha rivelato che gli piacerebbe molto rivedere Sergio Mattarella al Quirinale: “Un suo bis sarebbe l’ideale per l’Italia, abbiamo bisogno di una persona della sua levatura. Se succederà andrò sotto al Quirinale a cantare l’inno. E se non sarà così? Allora mi auguro che venga eletto Mario Draghi, è rispettatissimo in tutto il mondo, dà lustro all’Italia”.

