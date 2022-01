Francesco Facchinetti, il dramma: la moglie Wilma ricoverata in codice rosso. Incidente-choc a cavallo: le sue condizioni

27 gennaio 2022 a

Brutto spavento per Francesco Facchinetti e soprattutto la moglie Wilma, con quest’ultima che è stata costretta a trascorrere la notte in ospedale ricoverata in codice rosso. Tra l’altro la modella brasiliana proprio oggi compie 39 anni: non il migliore dei compleanni, ma potrà comunque festeggiare perché le cose si potevano mettere molto male.

Wilma è infatti caduta da cavallo e ha perso il cap, con lo zoccolo dell’animale che le è passato sopra la testa provocandole un taglio dietro la nuca e uno sul mento. Facchinetti e la moglie sono quindi corsi in ospedale, dove è stata diagnosticata una commozione cerebrale ed è stato applicato qualche punto di sutura sul mento. “Wilma è stata parcheggiata al pronto soccorso di Desio - ha raccontato Facchinetti - aveva mal di testa e nausea, un sospetto trauma cranico, ma i medici ci hanno detto che prima di una tac ci sarebbero volute 6 ore. A quel punto mi sono consultato con i miei medici di fiducia e, vista l’assurdità della situazione, ho deciso di riportarla a casa”.

La situazione non è però migliorata e i due sono tornati in ospedale, questa volta a Cantù: “Mia moglie è stata ricoverata in codice rosso, gli hanno fatto tutti gli esami neurologici, tac compresa e fortunatamente oggi è potuta tornare a casa”.

