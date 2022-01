Chiara Ferragni, "me l'hanno diagnosticato e ho dovuto cominciare una terapia": il dramma passato

28 gennaio 2022 a

Chiara Ferragni ha deciso di aprire il cuore ai propri fan. L'influencer, moglie di Fedez e madre di Leone e Vittoria, ha voluto raccontare un suo personalissimo trascorso. Nel 2016, infatti, alla Ferragni le venne diagnosticato l'ovaio policistico. La possibile conseguenza? Non avere figli. Appresa la notizia, per l'influencer fu una batosta.

"Quando abitavo a Los Angeles ho passato dei momenti molto belli e momenti meno belli – ha spiegato su Instagram–. Mi sentivo sola, un po' depressa però per me era troppo importante stare lì e non ero pronta a tornare in Italia. Quindi mi sono un po' sforzata di trovare il bello anche in situazioni in cui magari non ero felice. Perché avevo fatto questa scelta e volevo portarla avanti".

La sua più grande preoccupazione era la salute, perché "avevo dei problemi", ha ammesso. "Da parecchi mesi non mi veniva il ciclo senza che io avessi cambiato dieta o alimentazione etc, quindi ho visto anche diversi medici". Poi arrivò la diagnosi di un ginecologo: "Uno dei dottori mi disse che avevo la sindrome dell'ovaio policistico e che probabilmente per me sarebbe stato molto difficile avere figli in futuro". Ma la Ferragni non ha mai perso la speranza: "Ho cominciato la terapia, a concentrarmi su altre cose, a fare sport e anche a sentire il mio istinto, il mio cuore. Infatti l'estate del 2016 è stata una delle più belle della mia vita e subito dopo ho conosciuto Fede, sono tornata in Italia e si è sistemato tutto". E infatti in pochi anni la Ferragni ha avuto due figli, la sua più grande gioia.

